Dezenas de pessoas ficaram feridas em uma explosão provocada por um carro-bomba neste sábado na capital do Afeganistão, informou a ONG italiana Emergency.

"Mais de 50 feridos transportados para o hospital da Emergency. É um massacre", escreveu no Twitter a ONG, que cita o diretor da organização, Dejan Panic.

Testemunhas afirmaram que a explosão aconteceu no bairro que abriga o prédio do ministério do Interior e a representação da União Europeia (UE).