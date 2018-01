Wall Street fecha em alta com novos recordes

A Bolsa de Nova York alcançou novos recordes no fechamento desta sexta-feira, após empresas americanas registrarem lucros inéditos, levando o Nasdaq a fechar pela primeira vez acima das 7.500 unidades.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,85%, a 26.616,71 unidades, o Nasdaq avançou 1,28%, a 7.505,77 unidades, e o S&P; 500 subiu 1,18%, a 2.872,87 unidades.

Na semana, o Dow Jones teve alta de 2,09%, o Nasdaq, de 2,31%, e o S&P; 500, de 2,23%, os três índices marcando a quarta semana seguida em alta.

"Por ora, 24% das empresas do S&P; 500 apresentaram seus resultados, 76% com lucros superiores às previsões e 81% com vendas que superaram as estimativas, um recorde trimestral desde 2008", comentou David Levy da Republic Wealth Advisors.

Nesta sexta-feira, a Intel avançou (+10,55%, a 50,08 dólares) após o anúncio do "melhor trimestre de sua história".

A saúde da economia americana também inspira o bom humor dos operadores.

"Os fundamentos da economia americana são bons, você pode ver isso nos valores de crescimento da economia e nas encomendas de bens duráveis", disse Peter Cardillo, da First Standard Financial.

O mercado de títulos recuou: o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos chegou a 2,659%, contra 2,617% na quinta-feira, e o dos títulos a 30 anos a 2,907%, contra 2,881% da véspera.