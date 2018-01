Petróleo volta aos melhores valores em três anos em Nova York

O petróleo subiu nesta sexta-feira em Nova York e Londres, voltando aos seus melhores valores em três anos, estimulado pela queda do dólar.

O barril de light sweet crude (WTI) para entrega em março avançou 63 centavos, a 66,14 dólares, no New York Mercantile Exchange (Nymex).

Durante a semana, o WTI subiu 4,50% e já acumula 9,52% desde 1 de janeiro. Ele se encaminha para sua maior alta mensal em nove meses.

No Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, o barril de Brent do Mar do Norte também para março fechou a 70,52 dólares, alta de 10 centavos em relação a quinta-feira.

A cotação do dólar voltou a cair nesta sexta. Com isso, caem os preços de produtos negociados nessa moeda, como o petróleo, o que justifica a alta nas compras.

"Fora o dólar, não houve muitas novidades para o mercado, que se ajusta à correlação invertida entre o dólar e o preço do petróleo", disse Mike Lynch, da SEER.

"Não haverá nenhuma queda de preços enquanto o dólar continuar na defensiva", avaliaram analistas do Commerzbank.