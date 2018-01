Plano de infraestrutura de Trump inclui buraco financeiro

Washington, 26 - O plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para aumentar a infraestrutura do país irá incluir uma cratera financeira, quando for apresentado no próximo mês.



O fundo que financia a maior parte do auxílio para estradas federais e trânsito está previsto para entrar em falência em cerca de três anos, a não ser que o governo reduza significativamente os gastos com transporte ou gere mais dinheiro.



O governo federal gasta, atualmente, US$ 15 bilhões por ano acima da receita do fundo, que provém de impostos sobre gasolina e diesel. Fonte: Associated Press.