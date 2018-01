Press Release from Business Wire : Hallstar

A Hallstar, uma empresa global de química especializada, anunciou recentemente a adição de Damian Marshall e Varun Mathur à sua equipe de administradores. Marshall e Mathur têm 25 anos de experiência na Hallstar entre eles, e ambos atuaram em funções de Gerente Geral desde 2016. Suas promoções para vice-presidente foram oficializadas por votação dos diretores da Hallstar em uma reunião do conselho de janeiro de 2018.

O CEO John Paro expressou forte confiança nos mais novos vice-presidentes da Hallstar. "Como gerentes gerais de nossos dois principais segmentos de negócios, Damian e Varun já provaram suas habilidades de liderança, profundidade de conhecimento e compromisso com o sucesso de suas equipes."

Paro acrescentou: "De igual importância, eles impactam positivamente nossa cultura organizacional, demonstrando consistentemente os valores fundamentais da Hallstar - Apaixonados pelas pessoas, Ética, Orientados a resultados e Aprendizagem contínua. Todo o conselho de administração apoia esse reconhecimento de suas contribuições e prevê grandes realizações no futuro. Este é o momento certo na história e trajetória de crescimento da Hallstar para que eles assumam responsabilidades de administradores."

Damian Marshall começou como Gerente de Produto na Hallstar em 1997 e, depois de anos de maiores responsabilidades em Marketing de Produtos e Desenvolvimento de Negócios, foi nomeado Gerente Geral de Soluções Industriais no outono de 2016. Nessa função, ele é responsável por P&L;, desenvolvimento de produtos e direção estratégica do negócio de modificadores de ésteres especiais da Hallstar. Marshall se formou em Engenharia Mecânica pela Universidade de Notre Dame, Engenharia Ambiental pela Northwestern e MBA pela Universidade de Chicago. Ele mora com sua família em Western Springs, Illinois.

Varun Mathur ingressou na Hallstar em 2013 como diretor de desenvolvimento de negócios, com foco especial no lançamento comercial da tecnologia inovadora de fotoproteção Micah da empresa, e foi nomeado Gerente Geral da empresa de produtos de beleza e de cuidados pessoais da Hallstar em 2016. Ele atualmente gerencia o P&L;, o desenvolvimento de produtos e a direção estratégica da divisão em rápido crescimento de produtos Hallstar de cuidados com o sol, cuidados com a pele, cabelos, produtos de higiene pessoal e produtos cosméticos, e a experiência em formulação. Mathur se formou em Engenharia Química pela Universidade de Washington, Estatísticas Aplicadas pelo Rochester Institute of Technology e MBA pela Booth School of Business, da Universidade de Chicago. Ele e sua esposa moram em Chicago, Illinois.

Marshall e Mathur assumiram suas funções de administradores na Hallstar em 19 de janeiro de 2018.

Sobre a Hallstar:

Hallstar é uma importante fornecedora global de soluções de produtos químicos especiais. A empresa adota um enfoque colaborativo para o envolvimento de todos, oferecendo suporte técnico, expertise em produtos químicos e conhecimento da indústria que ajudam os clientes a aproveitar ao máximo seus produtos, desde conceitos até os primeiros lotes de produção. Para saber mais, acesse www.hallstar.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180126005236/pt/

Hallstar Marie Paro, 312-554-7470 mparo@hallstar.com

This material is not an AFP editorial material and AFP shall not bear responsability for the accuracy of its content. In case you have any questions about the content, kindly refer to the contact person mentioned in the text of the release.

End of the Business Wire's Press Release