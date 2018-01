Economia britânica cresceu 1,8% em 2017

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido desacelerou um pouco em 2017, apesar da incerteza com o Brexit, e ficou em 1,8%, anunciou nesta sexta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

O PIB, que cresceu 1,9% em 2016, acabou limitando os danos, apesar da perda de poder aquisitivo dos britânicos com a desvalorização da libra e a inflação, assim como o temor das empresas com a saída da União Europeia em 2019, o que freou os investimentos.

O crescimento se beneficiou de um quarto trimestre melhor que o esperado pelos economistas, com um aumento de 0,5% em comparação ao período anterior.

"O impulso à economia no fim do ano veio de uma gama de serviços que incluem as agências de emprego, os agentes imobiliários e a administração de escritórios", explicou Darren Morgan, diretor do ONS.