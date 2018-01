Estados Unidos e Turquia discutem sobre a criação de uma "zona de segurança" ao longo da fronteira síria, informou nesta quinta-feira o Pentágono, em um momento em que os Estados Unidos e a Turquia manifestam abertamente suas divergências sobre a operação turca na Síria.

A Turquia lançou no dia 20 de janeiro uma grande ofensiva militar na região síria de Afrin para desalojar as milícias das Unidades de Proteção Populares (YPG) curdas, consideradas uma "organização terrorista" por Ancara, mas apoiadas por Washington no contexto da luta contra o grupo Estado Islâmico (EI).

"Claramente, continuamos falando com os turcos sobre a possibilidade de (criar) uma zona de segurança, chamem como quiserem", disse a jornalistas Kenneth McKenzie, porta-voz do Departamento de Defesa americano.

"Estudamos isso há alguns anos em numerosas ocasiões ainda não foi adotada nenhuma decisão final. Nossos comandos militares falam disso, por isso eu diria que é um conceito que está no ar", acrescentou McKenzie.