EUA acrescentam seis funcionários talibãs e da Haqqani a sua lista de sanções

Os Estados Unidos aconselharam o Paquistão nesta quinta-feira (25) a aplicar mão de ferro para combater os talibãs e a sua rede guerrilheira Haqqani, enquanto acrescentou que seis funcionários desses grupos figuram em sua lista de sanções.

O Departamento do Tesouro indicou que cinco dos seis se encarregavam de obter e compartilhar fundos, equipe e materiais para apoiar operações de grupos estritamente vinculados aos talibãs e à rede Haqqani, e que o sexto era um funcionário talibã de assuntos militares.

As sanções proíbem qualquer indivíduo ou companhia com presença nos Estados Unidos de fazer negócios com eles.

"Vamos colocar seis indivíduos relacionados com os talibãs, ou com a rede Haqqani, que estiveram envolvidos em ataques a tropas da coalizão, tráfico de indivíduos e financiamento desses grupos terroristas", disse Sigal Mandelker, funcionária do Escritório de Terrorismo e Inteligência Financeira do Departamento de Estado.

"O governo paquistanês deve trabalhar conosco para rechaçar o santuário talibã e da rede Haqqani, e se concentrar agressivamente em sua arrecadação de fundos terroristas", disse em comunicado.

Três dos funcionários talibãs sancionados, Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer, Abdul Samad Sani e Hafiz Mohammed Popalzai, trabalhavam sob o comando do chefe da Comissão Financeira talibã, Gul Agha Ishakzai.

Segundo o Tesouro, sob sua direção arrecadaram fundos de traficantes de drogas, comerciantes de pedras preciosas, resgate de reféns e doadores para distribuí-los entre os combatentes afegãos.

Maulawi Inayatullah, por sua vez, foi identificado como um funcionário talibã de assuntos militares responsável pelos ataques de 2016 contra afegãos e forças da coalizão em Cabul, e os outros dois, Faqir Muhammad e Gula Khan Hamidi, teriam apoiado a rede Haqqani arrecadando fundos e ajudando combatentes a viajar dentro e fora do Oriente Médio.