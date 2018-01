Alemanha deve formar governo de coalizão por volta da Páscoa, diz ministra

São Paulo, 25 - A Alemanha deverá formar um novo governo de coalizão por volta da Páscoa, afirmou hoje a ministra de Defesa do país, Ursula von der Leyen, que participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.



A aliança conservadora da chanceler alemã, Angela Merkel, vem tentando estabelecer uma nova coalizão desde setembro do ano passado, quando venceu a eleição parlamentar, mas não conquistou maioria absoluta. Mais recentemente, o grupo de Merkel iniciou conversas com o Partido Social-Democrata (SPD, na sigla em alemão).



Falando à CNBC, Ursula também comentou que a União Europeia deseja manter um forte relacionamento bilateral com o Reino Unido após o país deixar o bloco, no processo conhecido como Brexit. Com informações da Dow Jones Newswires.



(Sergio Caldas)