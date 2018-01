Secretário do Tesouro não está preocupado com valor do dólar a curto prazo

O secretário americano do Tesouro, Steven Mnuchin afirmou nesta quinta-feira em Davos que não está preocupado a respeito do valor do dólar a curto prazo, um dia depois de algumas declarações que provocaram a queda da moeda americana.

"Acredito que meu comentário sobre o dólar foi bastante claro (...) Não estamos preocupados com o nível do dólar a curto prazo, é um mercado com muita liquidez e acreditamos no câmbio livre", afirmou à imprensa em Davos, onde participa no Fórum Econômico Mundial (WEF).

Os comentários de Mnuchin na terça-feira provocaram a queda do dólar. Alguns analistas apontaram que poderia ser uma estratégia deliberada da administração Trump para favorecer as exportações americanas.