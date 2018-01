Balanço de ataque em hotel de Cabul chega a 40 mortos

Ao menos 40 pessoas morreram no ataque contra o hotel Intercontinental de Cabul no fim de semana passado, incluindo 25 afegãos e 15 estrangeiros", anunciaram fontes oficiais.

"O balanço final foi estabelecido em 25 mortos afegãos", afirmou o porta-voz do ministério da Saúde, Wahid Majrooh.

Quinze estrangeiros faleceram no ataque, de acordo com com os governos e embaixadas, incluindo quatro americanos.

O Departamento de Estado informou que nenhuma vítima americana era funcionário do governo ou militar.

O ataque, que durou 12 horas e terminou com a morte dos seis envolvidos no atentado, também provocou as mortes de sete ucranianos, dos venezuelanos, um cazaque e um alemão.