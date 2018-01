Press Release from Business Wire : Vista Group International Ltd

Vista Group International (NZX & ASX: VGL) anunciou hoje que Kimbal Riley assumirá o cargo de diretor executivo do Grupo, antes ocupado por Murray Holdaway. Holdaway assumirá a posição de diretor de produtos (Chief Product Officer, CPO) do Vista Group, e continuará com seu papel de diretor executivo no conselho do Vista Group. Essa alteração faz parte de um processo de planejamento de sucessão e promoverá uma transição suave no negócio.

Riley teve uma carreira extensa em papéis executivos sêniores no setor de TI e de Serviços Industriais na Nova Zelândia e em outros países. Ele se juntou ao Vista Group há quatro anos, e passou os últimos dois anos como diretor executivo do Vista Entertainment Solutions (VES), responsável pela maior parte da receita do Grupo. Seu foco esteve em otimizar as receitas e os recursos do negócio, e, sob sua liderança, o VES aumentou sua presença global em 20 novos mercados, estendendo seu alcance para mais de 80 países. O VES continuou sustentando um crescimento de receita de 20% ao ano sob a liderança do Riley, e tem sido a maior fonte de crescimento que ajudou a abrir outras oportunidades de mercado internacional para os negócios do Grupo.

Kirk Senior, presidente do Vista Group, homenageou Holdaway por sua liderança excepcional na empresa, cofundada por ele em 1996. O Vista cresceu e se tornou um fornecedor dominante nas áreas de gestão de cinema, distribuição de filmes e softwares de análise de clientes na indústria cinematográfica global. Suas empresas subsidiárias fornecem produtos e serviços para vários segmentos da indústria cinematográfica.

"Murray mostrou uma ótima visão e especialidade em liderar uma equipe para criar e para crescer o Vista Group, uma das empresas de tecnologia com melhor desempenho da Nova Zelândia. Suas forças continuam em inovação de produtos e serviços ao cliente, e, com a diversificação do Vista desde que ouvimos o público em 2014, queremos que ele supervisione a área para a qual ele agregou mais valor: inovação de produtos. Essa é a base do sucesso do Grupo, o coração e a alma do que fazemos", disse Kirk Senior.

"Agora, após mais de duas décadas construindo e liderando o Vista Group, é hora dele entregar as rédeas da liderança para Kimbal Riley, seu sucessor natural. Temos muita sorte por mantermos o conhecimento e os pontos fortes essenciais de Murray em seu papel como diretor de produtos."

Riley disse que está honrado por ter a oportunidade de ser o diretor executivo do Vista Group, que está preparado para o próximo estágio de sua evolução, e está encantado por trabalhar junto com o seu cofundador visionário.

"Entre todos do negócio, Murray é um dos que mais tem conhecimento sobre os dados e o fluxo de informações da indústria cinematográfica entre todos do negócio. A empresa tem vários desafios emocionantes à frente, a medida em que continuamos desenvolvendo softwares líderes mundiais que fornecem inovação para cinemas e distribuidores. Isso desbloqueará o potencial para grandes percepções de dados que criarão experiências mais emocionantes para os cinéfilos. Gosto de ajudar a construir negócios e, com alguém como Murray como visionário de produtos, o trabalho se torna duas vezes mais emocionante."

Holdaway disse que está ansioso para assumir seu papel como diretor de produtos, o que permitirá que ele apoie o diretor executivo do Vista Group e suas equipes trabalhando nos setores de produto da empresa para aumentar a inovação e expandir ofertas para a sua base de clientes global.

"Esta transição vem em um momento importante do nosso desenvolvimento, quando algumas das empresas do Grupo estão prontas para introduzirem novas ofertas de produtos e serviços na indústria. À luz disso, apoiar o desenvolvimento e a execução de produtos é essencial; estarei focado na direção de produtos do Grupo em um momento em que várias novas mudanças de geração significativas estão acontecendo nas empresas, a medida em que evoluem seus produtos para atenderem às necessidades dos nossos clientes e ampliarem o mercado."

"Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos que me apoiaram como diretor executivo nos últimos 22 anos. Temos uma equipe apaixonada e talentosa no Vista Group, e tem sido um privilégio poder liderá-la."

A mudança na liderança será efetiva a partir de 3 de abril de 2018, quando Riley se tornará o diretor executivo do Vista Group e Holdaway assumirá o papel de diretor de produtos.

