Treze crianças torturadas pelos pais nos EUA recebem pedidos de adoção

Várias pessoas se ofereceram para adotar as 13 crianças que supostamente foram torturados por seus pais, que estão proibidos de contactá-los por ordem de um tribunal da Califórnia.

"Houve ofertas de adoção", disse à AFP Kimberly Trone, porta-voz do serviço social do condado de Riverside, onde se desenvolve o caso contra David e Louise Turpin, de 57 e 49 anos respectivamente.

"Só posso falar sobre essas ofertas que recebemos e muitas delas incluem acolher as 13 vítimas, levando em conta que ainda há muito a ser decidido e essas decisões serão tomadas na corte", afirmou Trone, acrescentando não estar autorizada para comentar o paradeiro e o estado de saúde das crianças.

Os Turpin foram acusados pelos crimes de tortura, confinamento e abuso infantil. O pai também foi acusado de cometer atos lascivos contra uma de suas filhas de 14 anos. Ambos se declararam inocentes por tidas as acusações.

Todos as acusações podem levar a uma pena de entre 94 anos em regime fechado e prisão perpétua.

A juíza Emma Smith assinou nesta quarta-feira (24) uma ordem, com vigência até 2021, para que o casal não possa ter nenhum tipo de contato com seus filhos, somente através de seu advogado.

Os Turpin foram presos no domingo, 14 de janeiro em sua residência no pequeno município de Perris, situado no sudeste de Los Angeles, depois que os oficiais constataram as terríveis condições nas quais mantinham seus 13 filhos biológicos, de 2 e 29 anos.