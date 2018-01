Estado Islâmico reivindica ataque a Save the Children no Afeganistão

O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou o ataque contra a ONG britânica Save the Children, que deixou dois mortos nesta quarta-feira em Jalalabad, leste do Afeganistão.

O órgão de propaganda do EI, Amaq, afirmó em um comunicado afirma que "três mártires participaram no ataque contra as fundações britânica e sueca, e as instituições governamentais afegãs", em alusão ao "Swedish Comittee" para assuntos humanitários e um escritório do ministério afegão para as mulheres, localizados nas proximidades.

Em função do ataque, a Save the Children anunciou a suspensão de seus programas no país.