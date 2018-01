Fronteira entre Irlandas é principal questão do Brexit, diz presidente do EIB

Davos, 24 - O presidente do Banco Europeu de Investimento (EIB, na sigla em inglês), Werner Hoyer, afirmou nesta quarta-feira que a maior questão ainda não resolvida sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, é como manter a fronteira aberta entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.



Em entrevista à CNBC durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, Hoyer disse que o EIB está satisfeito com a forma como o principal negociador da União Europeia, Michel Barnier, conduziu as conversas, mas ressaltou a necessidade de pensar sobre a relação futura.



Segundo Hoyer, a redução de 16% do capital do EIB causada pela saída do Reino Unido é "um golpe", mas o banco de investimento consegue aguentar. Fonte: Dow Jones Newswires.