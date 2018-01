Davos, 24 - O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, mostrou estar pouco preocupado com a decisão do Japão e outros dez países da região que chegaram a um Acordo de Parceria Transpacífico para promover o livre comércio, sem a participação americana.



Segundo Mnuchin, "o governo Trump é fã de acordos de comércio bilaterais, acrescentando que "qualquer um que queira fazer negócios de forma recíproca (com os EUA) é livre para fazer".



O secretário de Comércio americano, Wilbur Ross, que participa do Fórum Econômico Mundial, em Davos, com Mnuchin, criticou os comentários de Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, de que o acordo do TPP é um trunfo progressista e que os EUA deveriam ver as vantagens do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta). Segundo Ross, a fala de Trudeau tinha como objetivo "colocar alguma pressão sobre os EUA".



O secretário de Comércio ainda disse que "há potencial" para retaliação de alguns países devido às políticas do governo Trump. "No nível em que isso está, a questão é o que os EUA farão em resposta". Fonte: Dow Jones Newswires.