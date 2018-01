Ataque à ONG Save The children termina em dois mortos no Afeganistão

Após mais de três horas, chegou ao fim o ataque contra a sede da ONG britânica Save the Children em Jalalabad, no leste do Afeganistão, deixando pelo menos dois mortos e 14 feridos - disse à AFP um porta-voz da província.

"Segundo nossas primeiras informações, os agressores usavam uniformes das forças de segurança", afirmou o porta-voz Ataullah Jogyani, acrescentando que estão em curso as "operações de varredura" do local e que novas vítimas ainda podem ser encontradas.

"Os combates terminaram. As forças de segurança estão realizando operações de varredura", completou.

O corpo de um dos agressores foi descoberto no local, e outro foi abatido pelas forças de segurança, disse o porta-voz, sem especificar o número de atacantes.

Pelo menos dois homens teriam participado dessa ação iniciada depois das 9h (2h30, horário de Brasília), com a explosão de um carro-bomba na rua da sede da ONG. Após a deflagração, dois (ou três) homens entraram no prédio da organização, relatou o porta-voz do governador da região, Ataullah Jogyani.

Nenhum grupo assumiu a operação. Pelo Twitter, os talibãs comunicaram que não foram responsáveis pelo ataque.

"Nossos mujahedines não estão envolvidos no ataque de Jalalabad", afirmou o porta-voz talibã Zabiulah Mujahid.

"Ouvi uma enorme explosão. Parecia um carro-bomba. Procuramos abrigo, e vi um homem armado, atirando contra a porta principal para entrar no recinto", contou Mohamad Amin, que conseguiu escapar saltando pela janela e foi hospitalizado com ferimentos na perna.

- 'Rezem por mim' -

Mais de uma hora depois do início do ataque, às 10h20, de dentro do prédio, um funcionário da organização conseguiu falar com um amigo pelo aplicativo WhatsApp.

"Estou vivo, rezem por mim. Ouço pelo menos dois invasores no segundo andar. Estão nos procurando", escreveu.

"Chamam a polícia", pediu esse funcionário, na mensagem.

Pouco antes, outra pessoa presente no interior das instalações afirmou que os disparos continuavam.

"Ouço tiros procedentes do interior do prédio. Pode se tratar de um ataque complexo", comentou essa testemunha.

Dos veículos em chamas, um deles da ONG, subia uma espessa nuvem de fumaça preta, cobrindo a área do atentado.

Esse ataque acontece quatro dias depois de uma ofensiva talibã ao Hotel Intercontinental, um hotel de luxo muito procurado por estrangeiros e situado em Cabul. Nesse episódio, mais de 20 pessoas foram mortas, entre elas 14 estrangeiros.

Nos últimos meses, houve "várias ameaças" em Jalalabad, mas não especificamente contra estrangeiros, comentaram fontes ocidentais na cidade.

Capital de Nangarhar, na fronteira com o Paquistão, Jalalabad abriga uma grande quantidade de talibãs e de membros do grupo extremista Estado Islâmico (EI), que converteram vários distritos dessa província em suas bases no Afeganistão.

Ocorrido em 31 de dezembro e cometido com uma moto-bomba em um funeral, o último atentado em Jalalabad deixou 18 mortos.

A ONG Save the Children, que ajuda menores que trabalham nas ruas, está presente no Afeganistão desde 1976.