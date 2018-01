Secretário do Tesouro: EUA querem trabalhar com resto do mundo em Davos

Os Estados Unidos "querem trabalhar com o resto do mundo", afirmou nesta quarta-feira (24) o secretário americano do Tesouro, Steven Mnuchin, no Fórum Econômico Mundial de Davos.

"Esta viagem é sobre a agenda 'America First' [slogan do presidente americano], mas 'America First' significa trabalhar com o resto do mundo", afirmou o ex-banqueiro em entrevista coletiva.

"Quero apenas dizer que o presidente Trump está velando pelos interesses americanos, do mesmo modo que os líderes internacionais "se ocupam dos seus", completou.

Trump dará um esperado discurso nesta sexta em Davos, fórum que todo o ano reúne líderes políticos e econômicos e que, diferentemente do presidente dos Estados Unidos, costumam ser favoráveis ao livre-comércio e à globalização.

O governo Trump denuncia regularmente os acordos comerciais que considera injustos e, na segunda-feira, decidiu impor tarifas aos painéis solares importados da China, assim como a lavadoras industriais de alguns países asiáticos.