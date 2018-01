Os Estados Unidos "querem trabalhar com o resto do mundo", afirmou nesta quarta-feira (24) o secretário americano do Tesouro, Steven Mnuchin, no Fórum Econômico Mundial de Davos.

"America First [slogan do presidente americano] significa trabalhar com o resto do mundo", afirmou o ex-banqueiro em entrevista coletiva, garantindo que Donald Trump se ocupa dos interesses americanos do mesmo modo que os líderes internacionais "se ocupam dos seus".