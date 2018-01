Reino Unido abandona projeto de estátua de Thatcher em Westminster

O projeto de erguer em Londres uma estátua à ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, perto do parlamento, foi rejeitado nesta terça-feira (23) pelo conselho de Westminster, a autoridade local.

"A falta de apoio da família e as reservas do comitê de ordenação em relação ao desenho da estátua proposta foram os fatores determinantes para rejeitar a petição", declarou Richard Beddoe, membro do conselho de Westminster e responsável do comitê.

"O conselho é favorável à instalação de uma estátua comemorativa de Margaret Thatcher no Parliament Square, mas tem que ser a estátua apropriada, com o desenho apropriado, e que receba a aprovação da família", informou.

O projeto era defendido pela organização de caridade, Public Memorials Appeal. A estátua, que custou 300.000 libras, é de bronze e realizada a uma escala de 1,5.

Além da reticências da família e do conselho de Westminster sobre o projeto, uma associação de vizinhos, a Thorney Island Society, se opôs à instalação da escultura por medo de que ela se tornasse um alvo de vandalismo. Algumas pessoas no Reino Unido nunca perdoaram Thatcher por sua política, misto de ultraliberalismo e austeridade.

Já existe uma estátua de Thatcher em Westminster, no interior do parlamento.