Disney pagará bônus de US$ 1.000 a seus 125.000 funcionários

A Disney anunciou nesta terça-feira (23) que pagará bônus por 1.000 dólares a seus 125.000 funcionários nos Estados Unidos e lançará um programa interno de educação.

Ambas as iniciativas representam um montante total de mais de 175 milhões de dólares neste ano fiscal, anunciou o gigante do entretenimento em comunicado.

Os trabalhadores que cobram por hora e os funcionários não executivos receberão os 1.000 dólares em dois pagamentos em março e setembro.

O projeto educacional estará disponível aos quase 88.000 trabalhadores por hora, que buscam ter acesso à educação superior ou a algum treinamento vocacional. Após um investimento inicial de 50 milhões, Disney investirá 25 milhões anuais neste programa.

"Sempre acreditei que a educação é a chave da oportunidade", disse o presidente do grupo, Bob Iger. "Junto com o bônus de 1.000 dólares à vista, essas iniciativas terão um impacto positivo no curto e no longo prazo".

A empresa de Mickey se une à lista de grandes corporações que oferecem novos benefícios a seus funcionários após a reforma fiscal sancionada pelo presidente Donald Trump antes do Natal.