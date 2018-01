Press Release from Business Wire : Bacardi Limited

A Bacardi Limited, uma empresa familiar e a maior empresa de capital fechado de bebidas alcoólicas do mundo, anunciou hoje que está ampliando seu portfólio de bebidas premium com um contrato definitivo para adquirir 100% de participação da Patrón Spirits International AG e de sua respectiva marca PATRÓN®, a tequila ultra premium que mais vende no mundo. A transação, que está sujeita aos termos de fechamento de costume, segue o relacionamento de êxito que as empresas mantiveram por quase uma década desde a primeira aquisição que a Bacardi fez de uma participação significativa minoritária da Patrón em 2008. A transação reflete um valor empresarial para a Patrón de US$ 5,1 bilhões e espera-se que seja concluída no primeiro semestre de 2018.

A Bacardi concorda em adquirir 100% de participação da Patrón Spirits International e da sua respectiva marca PATRÓN®, a tequila ultra premium mais vendida no mundo. (Foto: Business Wire)

Segundo dados mais recentes do IWSR, essa transação fará da Bacardi a principal empresa de bebidas alcoólicas no segmento super premium nos EUA e a segunda maior empresa de bebidas alcoólicas em participação de mercado por valor no mercado de extrema importância nos Estados Unidos.

A Patrón foi fundada pelos empresários John Paul DeJoria e Martin Crowley com a missão de criar uma tequila que fosse "simplesmente perfeita", uma filosofia que continua norteando a empresa hoje. A tequila Patrón é produzida com 100% de agave azul Weber da mais alta qualidade, destilada através de processos tradicionais com precisão e cautela meticulosas, apresentada em garrafas icônicas que são um símbolo de perfeição no mundo todo.

A tequila é uma das categorias mais atraentes e de crescimento mais rápido no setor de bebidas alcoólicas, com a Patrón sendo a líder clara de mercado no segmento de bebidas super premium. As marcas super premium continuam tendo o crescimento mais rápido e espera-se que a tendência continue.

"Começamos esse negócio há mais de 25 anos com uma única missão - criar uma tequila de luxo ultra premium", declarou John Paul DeJoria, co-fundador da tequila Patrón. "Hoje, com esse mesmo compromisso com a qualidade e diversas outras marcas extraordinárias em nosso portfólio, produzimos mais de três milhões de caixas de bebidas destiladas anualmente que são degustadas no mundo todo. Sinto orgulho do que a nossa organização toda conquistou e do que retribuímos para as pessoas e comunidades onde atuamos".

"A Patrón e a Bacardi foram fundadas com base nos princípios de qualidade, integridade e inovação e orientadas por um sentimento de coragem - está em nosso DNA", disse Facundo L. Bacardi, presidente do conselho da Bacardi Limited. "Tem sido um privilégio ser sócio de um empresário extraordinário como o John Paul DeJoria há tantos anos. A visão, a integridade e a coragem do John Paul são responsáveis por apresentar ao mundo a tequila simplesmente perfeita. À medida que prosseguimos juntos, continuaremos buscando a perfeição como um norte em tudo aquilo que a Patrón acredita".

Barry Kabalkin, vice-presidente do conselho da Bacardi Limited e membro do conselho de administração da Patrón desde 2008, acrescentou, "a Patrón é uma das marcas de bebidas alcoólicas mais cobiçada do mundo e estamos empolgados em levar o nosso sólido e duradouro relacionamento ao próximo patamar. Ao trabalhar com a equipe extraordinária da Patrón, por quem temos o mais alto respeito possível, nos manteremos fieis aos nossos valores compartilhados. Essa foi uma promessa que fiz a John Paul, um visionário único, e a Ed Brown, que em um período de aproximadamente 20 anos transformou com êxito a Patrón em um fenômeno do setor. A Patrón é uma marca que transcende a categoria de tequilas e complementará de maneira singular o portfólio de marcas premium da Bacardi".

"A adição da Patrón ao portfólio da Bacardi cria uma incrível oportunidade para a marca fora dos Estados Unidos, já que a rede de distribuição internacional da Bacardi ajudará a Patrón a crescer no mundo todo, aumentando a escala nos EUA e em âmbito global", informou Mahesh Madhavan, diretor executivo da Bacardi Limited. "Estou ansioso para trabalhar com a talentosa equipe da Patrón".

A equipe de liderança da Patrón, incluindo Edward Brown, diretor executivo; David R. Wilson, diretor de operações; e Lee Applbaum, diretor de marketing, continuará com os mesmos cargos.

"A Patrón é mais do que simplesmente uma marca que criamos. Ela é uma paixão pessoal há quase 20 anos. Eu realmente considero a equipe Patrón parte da minha família", declarou Edward Brown, presidente e diretor executivo da Patrón. "Como há quase uma década a Bacardi possui participação na Patrón, e realmente conhece e valoriza o nosso negócio exclusivo, eles são o melhor e o mais lógico administrador para dar continuidade à nossa busca pela perfeição".

Após a conclusão do negócio, DeJoria atuará como representante da Patrón ocupando o cargo de presidente do Conselho Emeritus e pretende trabalhar com a Bacardi para promover ainda mais a dedicação combinada da empresa a projetos filantrópicos e conscientização ambiental. As iniciativas da Patrón incluíram apoio à cestas básicas, educação e ajuda humanitária, bem como o desenvolvimento de um sistema de irrigação por osmose reversa ecologicamente correto, um processo de reciclagem das fibras do agave resultantes do processo de produção da tequila para ser utilizado como composto de fertilizante, e o reflorestamento de árvores na comunidade ao redor das instalações de fabricação de tequila em Atotonilco el Alto, Jalisco, México.

Como uma das empresas líderes mundiais de bebidas alcoólicas premium, a Bacardi é reconhecida por preservar e manter a herança exclusiva das marcas que adquire e continuará trabalhando com a liderança da Patrón na qualidade de protetora e inspiração da marca. A Patrón está preparada para fazer parte do portfólio icônico e singular que inclui a BACARDÍ®, GREY GOOSE®, BOMBAY SAPPHIRE®, DEWAR'S®, MARTINI® e um portfólio de tequilas premium da CAZADORES® e da CORZO®.

Sobre a Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa de capital fechado do mundo dedicada a bebidas alcoólicas, produz e comercializa bebidas destiladas e vinhos internacionalmente reconhecidos. O portfólio da marca Bacardi compreende mais de 200 marcas e rótulos, incluindo o rum BACARDÍ®, a vodka GREY GOOSE®, o whisky escocês misturado DEWAR'S®, o gin BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute MARTINI® e vinhos espumantes, a tequila com 100% agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, incluindo o whisky escocês misturado WILLIAM LAWSON'S®, a vodka ERISTOFF® e o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN®.

Fundada há quase 156 anos em Santiago de Cuba, em 4 de fevereiro de 1862, a Bacardi, uma empresa de propriedade familiar, emprega hoje aproximadamente 5.500 pessoas, opera mais de 20 instalações de produção, incluindo unidades de envasamento, destilação e fabricação, e comercializa suas marcas em mais de 170 países. Bacardi Limited refere-se ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. www.bacardilimited.com

Sobre a Patrón

A Patrón Spirits International AG é uma empresa de capital privado e fabricante líder de bebidas destiladas ultra premium. O portfólio da empresa inclui as seguintes linhas de produtos: Patrón®, Roca Patrón®, Gran Patrón®, XO Cafe®, Citrónge®, Pyrat® e Ultimat®, além de bebidas destiladas limitadas e de edição especial. As tequilas e licores Patrón, o Pyrat e o Ultimat estão disponíveis em mais de 100 países e ilhas em todo o mundo, e são vendidos em lojas de freeshop em âmbito global. www.patronspirits.com

