Coalizão mata 150 combatentes do EI em bombardeio na Síria

A coalizão internacional anti-extremista liderada pelos Estados Unidos matou 150 combatentes do grupo Estado Islâmico (EI) em uma operação no centro do vale do rio Eufrates na Síria, disseram oficiais aliados nesta terça-feira (23).

Segundo um comunicado da coalizão, os bombardeios ocorreram no sábado perto de Al-Shafah, na margem oriental do rio, na província de Deir Ezzor.

"Os ataques de precisão foram o auge de uma intensa preparação da Inteligência para confirmar a existência de um quartel-general do EI no vale do rio Eufrates e que o local estava exclusivamente ocupado por combatentes" do grupo extremista, indica a declaração.

O EI perdeu a maior parte do território que controlava na Síria, mas continua entrincheirado em zonas como o vale do Eufrates.

"Ainda há fortes combates" nessas regiões, disse o tenente-coronel Earl Brown, porta-voz do comando central americano.

Segundo o comunicado, as Forças Democráticas Sírias (FDS), aliadas árabe-curdas de Washington, ajudaram a coalizam à margem deste bombardeio.