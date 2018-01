Press Release from Business Wire : Triton Digital

A Triton Digital®, uma provedora de tecnologia líder para o setor de áudio online, lançou hoje seu Latam Ranker mensal para novembro de 2017, oferecendo a percepção em escala dos 25 principais rádios e redes de áudio digitais da, medidas pela plataforma de medição de audiência Webcast Metrics®.

Os resultados completos do Latam Ranker para novembro de 2017 podem ser encontrados aqui: https://www.tritondigital.com/Media/Default/Rankers/November-LATAM-Ranker-2017-PT.pdf

O Latam Ranker da Triton Digital é uma lista mensal de clientes das 25 principais rádios e redes de áudio digitais medidas pela plataforma de medição de audiência Webcast Metrics®. O Webcast Metrics utiliza uma plataforma exclusiva para rastrear dados de audiência e convertê-los em métricas de audiência que podem ser facilmente interpretadas por rádios, Publishers e anunciantes. Diferentemente de outras soluções de medição no mercado de áudio e rádio, as informações do Webcast Metrics da Triton são baseadas em dados de censo, em vez de pesquisas ao consumidor, oferecendo informações exatas de público.

Sobre a Triton Digital A Triton Digital® é a líder global de tecnologia e serviços do setor de podcasts e áudio digital. Operando em mais de 45 países, a Triton Digital fornece tecnologia inovadora, permitindo que serviços de música online, Publishers e Podcasters construir suas audiências, maximizem seus rendimentos e otimizem suas operações diárias. Além disso, a Triton Digital impulsiona o setor global de áudio online com o Webcast Metrics®, o único serviço de medição de público credenciado pelo Media Rating Council (MRC), que permite que anunciantes e marcas determinem facilmente o melhor destino e momento para alcançar seu público-alvo. Por meio de integridade, excelência, trabalho em equipe e responsabilidade inigualáveis, a Triton Digital continua com o compromisso de conectar áudio, público e anunciantes para alimentar continuamente o crescimento da indústria global online. Para mais informações, visite www.TritonDigital.com.

