Press Release from Business Wire : IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em identificações confiáveis para um mundo cada vez mais digital, anunciou hoje a aquisição da Otono Networks e de sua tecnologia - número um do setor - de orquestração do eSIM. Juntas, IDEMIA e Otono vão oferecer uma solução abrangente de gerenciamento do ciclo de vida do eSIM para simplificar a adoção do SIM virtual tanto no caso das operadoras de telefonia móvel quanto no dos fabricantes de dispositivos.

Esta aquisição marca a primeira expansão externa do grupo IDEMIA, formado em 2017, quando a OT (Oberthur Technologies) e a Safran Identity & Security (Morpho) uniram forças, e ilustra a visão estratégica da empresa francesa diante do futuro dos dispositivos conectados.

Até 2020, os objetos conectados em uso no mundo todo poderiam atingir 20,4 bilhões de unidades (fonte:www.gartner.com). Diante do crescente número de novos dispositivos eSIM (smartphones, smartwatches, tablets, PCs etc.) e de aplicativos da Internet das Coisas, as operadoras de telefonia móvel e os fabricantes de dispositivos devem enfrentar vários desafios, sendo o mais importante administrar a complexa arquitetura necessária para o lançamento do eSIM. Novos casos de uso criam novos desafios de implementação devido à pressão sobre a infraestrutura existente. As equipes devem empregar interfaces complexas e gerenciar diferentes integrações entre os elementos do ecossistema, tudo isso minimizando o risco para os B/OSS existentes (sigla em português para "Sistemas de suporte de negócios/operações") - o que pode causar integrações longas e dispendiosas.

A solução de orquestração baseada em nuvem da Otono foi projetada especificamente para lidar com o eSIM e abordar todos esses desafios. Ela fornece um hub centralizado que sincroniza a ativação do eSIM e os fluxos de trabalho de provisionamento com cada elemento no ecossistema. A integração do hub de orquestração da Otono na IDEMIA significa que os clientes agora podem ter uma solução de ponta a ponta para gerenciar todo o ciclo de vida do eSIM, atendendo às necessidades de todos os agentes, incluindo operadoras, fabricantes e usuários finais.

"Em 2014, começamos a trabalhar com um fabricante importante na primeira solução de eSIM do mercado e nos deparamos com problemas complexos na busca do nosso objetivo, que era maximizar o potencial do eSIM", explicou Emir Aboulhosn, fundador da Otono Networks."Durante esse período, tivemos a oportunidade de trabalhar com alguns dos principais fornecedores de eSIM e nossa experiência com a IDEMIA deixou claro que encontramos o parceiro perfeito para ajudar a divulgar nossa visão e, juntamente com uma solução combinada, acelerar a adoção do eSIM no mundo inteiro."

Juntas, a IDEMIA e a Otono agora possuem uma solução compatível com a GSMA que ajuda as operadoras de telefonia móvel e os fabricantes de dispositivos a suportar rapidamente novos dispositivos integrados com eSIM, acompanhando o crescente apetite do setor por dispositivos sempre conectados. Esta solução de integração única de um único fornecedor foi projetada exclusivamente para o eSIM e incorpora todos os elementos necessários para o gerenciamento completo do ciclo de vida do eSIM.

Componentes da plataforma de gerenciamento do ciclo de vida do eSIM da IDEMIA:

-- Gerente de assinatura (SM-DP+)

-- Hub de orquestração

-- Sistema de personalização digital (DPS)

-- Servidor de Websheet

-- Servidor de Titularidade preparado

Com uma integração única, a IDEMIA fornece uma solução abrangente que não se tornará obsoleta e que suporta as especificações Consumer e M2M GSMA RSP, incluindo a interface ES2+. Também elimina a necessidade de integração por parte dos clientes, sem alterações necessárias para os B/OSS existentes, permitindo um tempo de comercialização mais rápido e menor custo de produção.

"A aquisição da Otono oferece aos nossos clientes uma proposta exclusiva de valor para o gerenciamento do eSIM no mercado global", afirmou Marek Juda, vice-presidente executivo da Digital Labs da IDEMIA."Nossa plataforma abrangente de Gerenciamento do Ciclo de Vida do eSIM é a melhor escolha, tanto para as operadoras quanto para os fabricantes que procuram investir no eSIM. Ao lançar a primeira solução realmente independente da infraestrutura da indústria, estamos empenhados em fornecer às operadoras uma maneira de tornar os dispositivos eSIM mais rápidos, oferecendo uma segurança de longo prazo em uma indústria em rápida mudança."

Ao combinar soluções digitais básicas existentes, que vão desde a digitalização do registro de clientes até o gerenciamento de conectividade, juntamente com o hub de orquestração da Otono, a IDEMIA vai se tornar o único agente do mercado que oferece uma solução de eSIM inovadora, simples e de ponta, permitindo que o cliente usufrua de uma experiência digital completa.

Sobre a IDEMIA

OT-Morpho é agora IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, com a ambição de capacitar os cidadãos e consumidores a interagir, pagar, conectar, comutar, viajar e até mesmo votar de maneiras que agora são possíveis em um mundo conectado.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão essencial no mundo em que vivemos atualmente. Ao defender a Identidade Aumentada, reinventamos a forma como pensamos, produzimos, usamos e protegemos esse ativo, seja para pessoas ou para objetos. Garantimos a privacidade e confiança, além de transações seguras, autenticadas e verificáveis para clientes internacionais dos setores financeiros, de telecomunicações, de identidade, de segurança pública e de IOT.

A OT (Oberthur Technologies) e a Safran Identity & Security (Morpho) uniram forças para formar a IDEMIA. Com cerca de US $ 3 bilhões em receitas e 14 mil funcionários no mundo inteiro, a IDEMIA serve a clientes em 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga @IdemiaGroup no Twitter

Sobre a Otono Networks

A Otono Networks, Inc. é uma líder em soluções de habilitação e orquestração de eSIM para qualquer dispositivo ou operadora de telefonia móvel no mundo todo. A plataforma Otono baseada em nuvem é a plataforma número um para qualquer pessoa que implemente dispositivos baseados em eSIM na sua rede. Ela é capaz de se integrar perfeitamente com qualquer arquitetura móvel existente para remover as complexidades da implementação do eSIM. A Otono pode fornecer o middleware necessário para completar a integração e lançar dispositivos habilitados para eSIM com riscos significativamente reduzidos, tempo de comercialização baixo e sem grandes mudanças nas redes existentes.

Para mais informações sobre a Otono, acesse www.otono.com / Siga @OtonoNetworks no Twitter

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

