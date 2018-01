Morre Hugh Masekela, lenda do jazz sul-africano

A lenda do jazz sul-africano Hugh Masekela morreu nesta terça-feira aos 78 anos, anunciou sua família.

A notícia desencadeou uma série de homenagens ao músico destacando sua longa carreira e seu compromisso com a luta contra o apartheid.

"Depois de uma longa e corajosa batalha contra um câncer de próstata, morreu em paz em Johannesburgo", informou a família em um comunicado.

"A nação chora um de seus talentos", declarou o presidente Jacob Zuma. "É uma perda incalculável para o mundo da música e para todo o país", acrescentou.

Hugh Masekela fugiu do regime do apartheid nos anos 1960 e não voltou ao país até a libertação, em 1990, de Nelson Mandela, figura-chave da luta contra o racismo.

Entre suas principais composições, se destacam "Bring Him Back Home", onde pedia a libertação de Mandela, e "Grazing in the Grass".