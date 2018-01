Tremor de magnitude 6,4 causa pânico na capital da Indonésia

Centenas de pessoas abandonaram suas casas e seus escritórios e correram para as ruas dominadas pelo pânico causado nesta terça-feira por um potente tremor de magnitude 6,4 que sacudiu Jacarta, a capital da Indonésia,

As autoridades não emitiram alerta de tsunami ou forneceram informações sobre vítimas.

O epicentro do tremor foi 81 km a sudoeste da província de Banten, frente ao litoral de Java, indicou a Agência Meteorológica, Climatológica e Geofísica da Indonésia (BMKG).

O tremor ocorreu 43 km de profundidade, indicou, por sua parte, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto foi sentido durante cerca de 20 segundos e, em seguida, moradores e empregados abandonaram as casas e os prédios, alguns com calma, outros em pânico, atendendo aos chamados para abandonar as construções.

As pessoas se aglomeraram em meio a grandes avenidas, já lotadas por veículos em pleno horário de trabalho.

"Estaba sentada e, de repente, o prédio tremeu. Foi muito forte, por isso saí correndo do edifício, estava com medo", contou à AFP Suji, uma vencedora do shopping Sarinah, situado no coração da capital.

Pouco depois do terremoto, começaram a ser postadas nas redes sociais fotos mostrando as rachaduras abertas em algumas ruas e outros danos menores em edifícios e veículos estacionados na via pública.

- Réplicas -

O terremoto aconteceu enquanto o secretário de Defesa de Estados Unidos, James Mattis, realizava uma visita oficial a Jacarta.

"O epicentro se situou em uma área propensa a terremotos. É muito provável que ocorram réplicas", alertou o diretor do BMKG, Dwikorita Karnawati, em declarações ao canal Metro TV.

A Indonésia, que conta com mais de 17.000 ilhas, está situada no Cinturão de Fogo do Pacífico, onde se registra uma importante atividade sísmica e vulcânica devido à constante fricção de placas tectônicas.

Em 16 de dezembro passado, um tremor de magnitude 6,5 atingiu a ilha de Java e causou três mortos.

Em dezembro de 2016, um terremoto na província de Aceh, na ponta norte da ilha de Sumatra (oeste), deixou mais de cem mortos e milhares de pessoas sem casa.

Em dezembro de 2014, um terremoto de magnitude 9,1, que gerou um gigantesco tsunami, causou mais de 170.000 mortos.