Trump impõe tarifas sobre painéis solares e máquinas de lavar importados

Washington, 23 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou hoje novas tarifas sobre componentes importados de energia solar e máquinas de lavar, numa tentativa de ajudar empresas americanas.



A decisão do presidente seguiu recomendações da Comissão Internacional do Comércio.



Sobre a maioria dos painéis solares será imposta uma tarifa de 30%. A taxa deve ser reduzida gradualmente antes de ser cortada daqui a quatro anos. Para grandes máquinas de lavar, as tarifas serão de até 50% e serão cortadas em três anos. Fonte: Associated Press.