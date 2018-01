Press Release from Business Wire : Telia Carrier

A prestadora de serviços de telecomunicações estatal da Costa Rica, oInstituto Costarricense de Electricidad (ICE) e a Telia Carrier anunciaram hoje que a ICE escolheu a estrutura central de fibra global da Telia Carrier para fornecer acesso exclusivo à Internet para os seus respectivos clientes na América Central. A ICE, a maior operadora de OTT (over-the-top) na América Central e a principal prestadora de serviços de Internet no varejo na América Central e no Caribe (Dyn IP Transit Intelligence Jan 2018), está tendo uma demanda crescente por serviços de banda larga. Ao obter acesso à estrutura central de Internet de categoria 1 líder da Telia Carrier, a ICE conseguirá lançar os primeiros serviços de trânsito IP de 100G para a suas operações na América Central.

"A ICE tem posição para se tornar a prestadora líder de Internet e telefonia móvel na Costa Rica, oferecendo soluções avançadas e redes robustas que permitam às empresas projetar uma ampla gama de serviços de inteligência", declarou German Sanchez, responsável pela Divisão de Infraestrutura do Grupo ICE. "Trabalhar com uma prestadora de Internet de categoria 1 líder, como a Telia Carrier, garante aos nossos clientes uma conexão segura direta ao acesso à Internet com menor latência e a flexibilidade que eles precisam para crescer, bem como mais capacidade do que eles precisam".

A estrutura global da Telia Carrier, a qual é construída baseada em uma arquitetura redundante, atinge o gateway mais importante para a América Central, o sistema a cabo Maya-1. Esse sistema, juntamente com os serviços de trânsito IP da Telia Carrier nos EUA, desempenha um papel importante ao suprir as demandas da ICE. A nova solução inclui a proteção contra a Negação de Serviço Distribuído (Distributed Denial of Service, DDoS), em que a ICE pode confiar para oferecer os mais altos padrões de proteção aos seus clientes finais e aplicações críticas de suas respectivas empresas.

"A ICE passou para o próximo nível no mercado ao conectar sua estrutura central de Internet aos serviços 100G da Telia Carrier. Esse recurso marca uma importante etapa em atender ao aumento da demanda do mercado e garantir o desenvolvimento das telecomunicações na Costa Rica", disse Edison De Leon, Diretor Regional para a América Latina e o Caribe da Telia Carrier. "Ao oferecer proteção contra DDoS integrada aos nossos serviços de IPT, também oferecemos aos clientes finais da ICE um nível de proteção inerentemente alto contra ataques prejudiciais".

A estrutura central de fibra global da Telia Carrier cresceu de maneira orgânica, sem aquisições, e foi a primeira a ser capacitada com 100G na Europa e na América do Norte. Também foi a primeira rede a transmitir com êxito 1 Tb/s em supercanais em sua rede nos EUA. De acordo com as classificações de estruturas centrais globais da Dyn Research, a estrutura central de IP global da empresa, a AS1299, no momento ocupa o primeiro lugar na classificação. O rápido crescimento e ascensão da Telia Carrier, através da classificação, foi destacado no relatório "Baker's Dozen" da Dyn. A empresa viabiliza a conectividade mundial por meio da conexão de mais de 230 pontos de presença (Points of Presence, PoPs) na Europa, América do Norte, Ásia e Oriente Médio, incluindo mais de 80 PoPs somente na América do Norte.

Para obter outras informações sobre a ICE

https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/AcercadelGrupoICE http://www.kolbi.cr/wps/portal/#/

Sobre a Telia Carrier

A Telia Carrier possui e opera uma das mais amplas estruturas centrais de fibra do mundo. Nossa missão é oferecer serviços e infraestrutura de rede excepcionais, capacitando indivíduos, empresas e sociedades a executar suas atividades mais essenciais. Ao trabalharmos em parceria com os nossos clientes, fazemos com que grandes ideias se concretizem na rapidez da fibra. Saiba mais em teliacarrier.com.

