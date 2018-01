Trump se reúne com senadores republicanos para tratar de imigração

Washington, 22 - A Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou uma reunião nesta segunda-feira com senadores para discutir os próximos passos sobre um acordo de imigração, dizendo que era um sinal de seu compromisso de prosseguir com o assunto com a votação do Senado para reabrir o governo.



O senadores presentes na Casa Branca que participaram da reunião são seis republicanos que adotam linha dura sobre o assunto: Tom Cotton (Arkansas), John Cornyn (Texas), Chuck Grassley (Iowa), James Lankford (Oklahoma), David Perdue (Georgia) e Thom Tillis (Carolina do Norte).



Cada um deles sinalizou que deseja concessões significativas em troca de qualquer acordo sobre o status legal para jovens imigrantes levados sem documentação aos EUA ainda crianças, fazendo eco à mensagem da Casa Branca de que o apoio à proteção aos dreamers (sonhadores) deveria ter como contrapartida o fim do programa de loteria de vistos e reivindicações familiares, bem como o financiamento da segurança das fronteiras para incluir o apoio a um muro na fronteira com o México. Fonte: Dow Jones Newswires.