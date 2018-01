Press Release from Business Wire : Calvin Klein, Inc.

Calvin Klein, Inc., uma subsidiária integral da PVH Corp. [NYSE:PVH], anunciou hoje sua nova campanha global de publicidade multimídia CALVIN KLEIN UNDERWEAR e CALVIN KLEIN JEANS. A campanha representa a mais recente iteração da evolução onde a marca CALVIN KLEIN reconhecida mundialmente chama a atenção para #MYCALVINS: Nossa Família. #MYCALVINS.

CALVIN KLEIN, INC. ANNOUNCES THE SPRING/SUMMER 2018 Campaign Led by Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner and Kylie Jenner

Fotografado pelo fotógrafo Willy Vanderperre, o último capítulo desta nova campanha apresenta as irmãs Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner. As irmãs são apresentadas vestindo estilos da CALVIN KLEIN UNDERWEAR que estão disponíveis em lojas e agora online, incluindo a coleção CALVIN KLEIN Modern Cotton e a nova CALVIN KLEIN Body. Além disto, certos componentes da família são apresentados nos principais estilos da CALVIN KLEIN JEANS bem como visuais da coleção de primavera 2018 da CALVIN KLEIN JEANS.

O conceito evoluído #MYCALVINS tem a família como centro, mostrando a unidade entre pessoas cheias de energia, cada vez mais enfatizada pelo simbolismo da tradicional colcha americana. Esta campanha capta estes vínculos e reaviva diferentes modos que podem inspirar famílias - ambas nascidas e feitas - para se conectar entre si e comemorar aquilo que nos une.

Este lançamento marca o momento mais recente do novo lançamento da campanhaNossa Família. #MYCALVINS, com uma série de lançamentos de campanhas que irão começar em novembro 2017 com Solange, Kelela, Dev Hynes, Caroline Polachek e Adam Bainbridge da Kindness, bem como A$AP Rocky, A$AP Ferg, A$AP Nast, A$AP Twelvyy, A$AP Ant, A$AP Lou e A$AP J. Scott da A$AP Mob, e a mais recente com Kaia e Presley Gerber. A campanha irá ocorrer até a temporada de primavera 2018, sendo que o talento apresentado irá representar a interligação de diversas gerações em estilo, música e cultura. Irão reviver suas histórias como "Nossa Família" com a família e a comunidade no epicentro das conversas.

CALVIN KLEIN continua a adotar uma mentalidade digital, a primeira capacitada socialmente em comunicar a narrativa Nossa Família. #MYCALVINS através de todos os canais centralizados no consumidor. Com mais de 100 milhões de impressões no espaço digital e social, por 12 países, com alto impacto chave externo em diversos mercados chave, a campanha #MYCALVINS é concebida para criar o compromisso de atrair o consumidor pelo espectro dos seguidores da marca CALVIN KLEIN.

CALVIN KLEINé uma marca global de estilo de vida que exemplifica ideais progressistas e arrojados, bem como uma estética sedutora. Procuramos entusiasmar e inspirar nosso público ao mesmo tempo que utilizamos imagens provocativas e designs surpreendentes para inflamar os sentidos.

Fundada em 1968 por Calvin Klein e seu sócio comercial Barry Schwartz, construímos nossa reputação como líder na moda americana mediante nossa estética simples e designs inovadores. Vendas globais a varejo dos produtos da marca CALVIN KLEIN ultrapassaram US$ 8 bilhões em 2016 e foram distribuídas em mais de 110 países. A CALVIN KLEIN emprega mais de 10.000 associados em todo o mundo. Fomos adquiridos pela PVH Corp. em 2003.

Com uma história que remonta mais de 135 anos, a PVH superou no crescimento de marcas e negócios com o rico legado americano, se tornando uma das maiores empresas de vestuário no mundo. Temos mais de 35.000 associados operando em mais de 40 países e mais de US$ 8 bilhões em receitas anuais. Possuímos as marcas icônicas CALVIN KLEIN,TOMMY HILFIGER,Van Heusen,IZOD,ARROW,Speedo*, Warner'se Olga, bem como a marca íntima True & Co. com foco digital, e comercializamos uma variedade de produtos sob estas e outras marcas próprias e licenciadas, conhecidas a nível nacional e internacional.

*A marca Speedo é licenciada para América do Norte e Caribe em perpetuidade da Speedo International Limited.

CRÉDITOS DE IMAGENS: © 2018 Willy Vanderperre

