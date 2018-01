Os países da União Europeia adotaram formalmente, nesta segunda-feira (22), sanções contra responsáveis pela repressão e pela situação política na Venezuela de Nicolás Maduro - disse uma fonte europeia à AFP.

Na quinta-feira, fontes diplomáticas indicaram que as medidas seriam impostas a "sete pessoas", entre elas o número dois do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, da situação), Diosdado Cabello. A lista será tornada pública após sua publicação, amanhã, no Diário Oficial da UE.