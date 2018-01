As principais bolsas europeias abriram sem uma tendência definida nesta segunda-feira (22), atentas ao que acontece com o "shutdown" (fechamento do governo) nos Estados Unidos.

O FTSE-100 de Londres abriu em baixa de 0,15%, e o CAC-40 de Paris, de 0,11%.

Já o DAX de Frankfurt ganhava 0,05%, e o Ibex-35 de Madri avançava 0,3%.