Fracassa negociação no Senado para encerrar paralisação do governo americano

Washington, 22, 22 - Senadores fracassaram na noite deste domingo, 21, na tentativa de encerrar a paralisação da máquina pública federal nos Estados Unidos, iniciada na madrugada da véspera. Com isso, o chamado "shutdown" do governo entra em seu primeiro dia útil nesta segunda-feira, 22.



Havia a expectativa de que o Senado votasse ao meio-dia desta segunda-feira uma medida que proveria fundos para o governo se manter até o dia 8 de fevereiro, mas não está claro se haverá apoio suficiente para sua aprovação.



Um grupo de senadores de centro dos dois partidos participaram de negociações durante o domingo, com o objetivo de achar uma saída para o impasse e evitar que a paralisação da máquina se entendesse para os dias úteis.



Não houve, no entanto, consenso entre eles, especialmente sobre o tema da imigração - um ponto de discórdia que ajudou a criar o impasse que levou ao "shutdown".



(Dow Jones Newswires)