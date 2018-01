Press Release from Business Wire : Yokogawa Electric Corporation

A Yokogawa Electric Corporation anunciou que sua subsidiária, a KBC Advanced Technologies, assinou um acordo de consultoria com a China Energy Engineering North Co., Ltd. para a integração das operações de seis refinarias de petróleo na província chinesa de Shandong. Estas refinarias foram adquiridas e serão operadas pela China State Energy Engineering Corp. Ltd. (SINOMEC), uma companhia estatal, e pela China Energy Engineering North Co., Ltd., uma companhia do grupo SINOMEC. Há diversas refinarias de petróleo de pequena escala na província de Shandong. Para melhorar a eficiência e ir de encontro com as necessidades do mercado, a SINOMEC decidiu atualizar suas instalações e integrar as operações nestas seis refinarias, que estão localizadas na cidade de Guangrao. A KBC irá fornecer serviços de consultoria para auxiliar a SINOMEC a atingir estes objetivos. Os serviços de consultoria oferecidos pela KBC são: 1. Conduzir um estudo de integração que irá identificar sinergias para maximizar rendimento e lucro 2. Verificar um plano de expansão e diversificação da produção A KBC fornece softwares e serviços de consultorias que podem ajudar a melhorar a eficiência e a rentabilidade para os setores de gás upstream (exploração e produção) e downstream (refino). Os serviços da companhia são altamente reconhecidos pelos clientes em todo o mundo. A decisão de premiar a KBC com este contrato levou em consideração o conhecimento detalhado da companhia na indústria de petróleo e o sólido histórico da Yokogawa na China. Através desta introdução de sistemas de controle de alta confiabilidade, produtos e outras soluções avançadas, a Yokogawa ajudará os clientes a alcançar rentabilidade, garantir segurança e proteger o ambiente.

Sobre a Yokogawa

A rede global da Yokogawa é composta de 113 companhias distribuídas entre 60 países. Fundada em 1915, a companhia de US$3.5 bilhões é engajada em inovação e pesquisa no estado da arte. A Yokogawa está ativa na indústria de automação e controle (AI), teste e medição, aviação e outros segmentos de negócios. O segmento AI possui um papel vital em uma grande variedade de indústrias incluindo óleo e gás, química, gás natural, energia, siderúrgica, papel e celulose, farmacêutica e alimentos. Focando neste segmento, a Yokogawa ajuda as companhias a maximizar seus lucros por oferecer uma gama de produtos de alta confiabilidade e serviço com a nossa subsidiária "KBC Advanced Technologies" para proporcionar soluções premium e serviços. Para maiores informações sobre a Yokogawa, por favor visite www.yokogawa.com

Sobre a KBC

A KBC é uma subsidiária integral da Yokogawa Electric Corporation. A KBC é uma companhia líder em consultoria baseada em tecnologia para indústrias de processo, que cria valor sustentável para seus clientes através da conversão efetiva de suas estratégias em resultados, com base em sua excelência técnica e comercial apoiadas pela simulação e análise de engenharia. Além disso, a KBC sustenta seu desempenho através da implementação de modelos operacionais vencedores e melhores práticas baseadas em nuvem, sistema de execução de fabricação (MES) e tecnologias de automação. Para mais informações, visite www.kbcat.com

Os nomes das companhias, organizações e marcas neste texto são marcas comerciais ou marcas registradas dos seus respectivos portadores.

