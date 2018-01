Governo da Colômbia buscará nova trégua com guerrilha do ELN

O governo da Colômbia tentará pactuar uma nova trégua com o Exército de Libertação Nacional (ELN) para salvar o processo de paz com esta guerrilha, em ponto morto após uma ofensiva rebelde que completa quase duas semanas, anunciou o presidente Juan Manuel Santos.

O presidente enviou neste domingo (21) seu chefe de negociações, Gustavo Bell, a Quito, sede dos diálogos com este que é considerado o último grupo rebelde ativo na Colômbia.

Em meio a uma contra-ofensiva das forças militares, Santos disse à imprensa que Bell vai explorar "a possibilidade de acordar um novo cessar-fogo que facilite continuar com as negociações para por fim a este conflito".

Pelo Twitter, o presidente havia anunciado mais cedo ter tomado a decisão, "atendendo" a um apelo do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a favor da reativação dos diálogos com o ELN.

O processo de negociação está suspenso desde 10 de janeiro, após uma ofensiva lançada pela organização insurgente, ao final de um cessar-fogo de três meses.

Nesse dia, Santos ordenou o retorno de Bell a Bogotá quando devia ser instalada uma nova rodada de negociações entre as partes.

Nas últimas semanas, os guerrilheiros atacaram forças oficiais e a infraestrutura petroleira. Pelo menos quatro militares morreram e 22 supostos rebeldes foram capturados na contra-ofensiva, segundo autoridades.

No sábado, o ministério da Defesa anunciou, ainda, a morte de um líder do ELN que operava em uma zona fronteiriça com a Venezuela.

Conhecido como "Arturo" ou "Pimpón", o comandante estava envolvido na morte de 30 militares e era responsável pela arremetida guerrilheira no nordeste do país, após o fim da trégua.