Macron e Merkel falam em 'aprofundar' cooperação franco-alemã

O presidente Emmanuel Macron e a chanceler Angela Merkel reafirmaram neste domingo (21) sua "determinação para aprofundar mais a cooperação" entre França e Alemanha, em uma declaração comum divulgada por ocasião do 55º aniversário de um tratado bilateral.

"Há 55 anos, Charles de Gaulle e Konrad Adenauer assinavam o Tratado sobre a Cooperação franco-alemã", conhecido como Tratado do Eliseu, lembram os dois dirigentes nessa nota publicada dois dias depois de uma reunião bilateral no palácio presidencial francês.

"Desde então, a amizade franco-alemã é um pilar da integração europeia. França e Alemanha são grandes sócios políticos mútuos e vizinhos de confiança", declaram.

Em função da data, Macron e Merkel "reafirmam sua determinação para aprofundar mais a cooperação entre França e Alemanha, em conformidade com o espírito fundador de cooperação concreta e de aproximação dos cidadãos do Tratado do Eliseu", firmado em 22 de janeiro de 1963, completa o texto.

"Com esse objetivo", decidiram em sua reunião de sexta-feira (19) "elaborar ao longo deste ano um novo Tratado do Eliseu" para "aprofundar a integração" das duas economias e "reforçar os vínculos" entre as duas sociedades civis.