Alemanha e França se comprometem a lançar novo acordo entre países neste ano

Paris, 21 - O presidente da França, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã, Angela Merkel, se comprometeram a celebrar neste ano um novo acordo franco-germânico para aprofundar a cooperação entre os países.



Em um pronunciamento conjunto neste domingo, os líderes declararam que buscam estreitar os laços econômicos e convergir em questões tributárias. Eles ainda pretendem desenvolver uma abordagem diplomática em comum, aumentar a cooperação em questões internacionais e de segurança, incluindo a luta contra o terrorismo, além de "defender mais ativamente os interesses e valores comuns entre França e Alemanha".



O pronunciamento ocorre no momento em que é celebrado o 55º aniversário de assinatura do tratado de amizade entre os países, datado de 1963, que marcou a reconciliação entre os países após a Segunda Guerra Mundial.



Ainda foram citados compromissos para melhorar a cooperação em questões de educação e pesquisa, assim como o desenvolvimento conjuntos de propostas para proteção climática. Fonte: Associated Press.