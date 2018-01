Afeganistão: ataque a Hotel é encerrado após 12 horas, dizem autoridades

Cabul, Afeganistão, 21 - Autoridades do Afeganistão relataram que o ataque ao Hotel Intercontinental em Cabul terminou, após mais de 12 horas de tensão, com todos os invasores mortos por forças de segurança.



O Taleban reivindicou a autoria do ataque, que teve início na noite de sábado, e afirmou que cinco homens armados e vestidos com coletes explosivos tinham como alvo estrangeiros e autoridades afegãs.



O porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, disse que o último atirador foi morto na tarde de domingo, no horário local. O ataque deixou seis vítima fatais, incluindo um estrangeiro e um oficial de telecomunicações que participava de uma conferência.



O ataque ainda deixou outras seis pessoas feridas, incluindo três agentes de segurança. O porta-voz do Taleban, Zabihullah Mujahid, declarou que os insurgentes planejavam atacar o hotel na quinta-feira à noite, mas adiaram a ação pois um casamento era celebrado no hotel e o grupo queria evitar mortes de civis. Fonte: Associated Press.