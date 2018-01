Divulgadas novas imagens de reator nuclear danificado de Fukushima

O operador da central nuclear japonesa de Fukushima, devastada por um tsunami em 2011, divulgou novas imagens do interior de um dos reatores danificados e, nelas, vê-se fragmentos de metal e o que pode ser combustível nuclear fundido.

A Tokyo Electric Power (Tepco) introduziu uma câmera especial no interior de um dos três reatores danificados da central do nordeste do Japão, como parte das obras empreendidas para seu desmantelamento, relatou um porta-voz da companhia.

Difundidas na noite de sexta-feira, as imagens mostram escombros espalhados pelo chão, incluindo fragmentos parecidos com rochas que poderiam conter combustível nuclear fundido.

A localização dos restos de combustível é uma etapa crucial do processo de desmantelamento da central, que levará décadas e custará quase 160 bilhões de euros.

O nível extremamente elevado de radiações dificulta muito a inspeção do local. A Tepco tenta minimizar esse obstáculo com a ajuda de câmeras robotizadas.

De acordo com o porta-voz da Tepco, a primeira retirada de restos radioativos deve acontecer em 2021.

Em 11 de março de 2011, um forte terremoto deflagrou um tsunami que varreu a costa nordeste do Japão, deixando 18 mil mortos, ou desaparecidos, e provocando em Fukushima o pior acidente nuclear desde o registrado em Chernobyl, em 1986.