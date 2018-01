Acidente de estrada na Turquia deixa 11 mortos e 46 feridos

Onze pessoas morreram, e outras 46 ficaram feridas na madrugada deste sábado (20), quando o ônibus em que viajavam bateu em árvores no acostamento de uma autoestrada - informou uma fonte oficial.

O ônibus levava, sobretudo, famílias que iam para a estação de esqui de Uludag, no noroeste, afirmou a agência de notícias Dogan.

O veículo partiu de Ancara rumo a Bursa, no oeste, e o acidente aconteceu na região de Eskisehir.

Ainda não se sabe as causas do acidente, mas a estrada não estava molhada, nem havia gelo, disse o governador da região, Ozdemir Cakacak, citado por Dogan.

Os dois motoristas, que ficaram levemente feridos, foram detidos. Foi aberta uma investigação sobre o ocorrido, acrescenta a agência.

A Turquia conta com um dos piores registros de segurança em estradas do mundo, com mais de um milhão de acidentes de 2016 e 7.300 mortos, segundo as estatísticas oficiais.