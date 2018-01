Menção à paralisação do governo dos EUA lidera trending topics do Twitter

São Paulo, 20 - São Paulo, 20/1/2018 - A hashtag #TrumpShutDown, que trata da paralisação das atividades do governo dos Estados Unidos, se tornou há pouco o assunto mais comentado no Twitter mundial. São ao menos 655 mil mensagens da rede social a fazer menção ao caso.



Perfis críticos ao governo Trump e ligados ao Partido Democrata endossam o uso da hashtag. Ao mesmo tempo, os principais sites de notícias e redes americanas de TV fazem ampla cobertura da paralisação do governo. A rede



CNN



mantém um relógio em que conta os minutos desde que oficialmente parte da máquina pública americana parou de funcionar



(Mateus Fagundes)