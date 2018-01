Casa Branca culpa democratas pela paralisação do governo

Matheus Maderal, 20 - A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, culpou os democratas pela paralisação do governo dos Estados Unidos, em um comunicado emitido nas redes sociais minutos depois de expirar o prazo para que o Congresso aprovasse uma medida paliativa que propunha a extensão do teto da dívida.



"Os democratas do Senado são donos da paralisação de Schumer", diz o comunicado, referindo-se ao líder democrata no Senado, Chuck Schumer. "Hoje eles colocaram a política acima da nossa segurança nacional, das famílias de soldados, das crianças em situação vulnerável, e da habilidade do nosso país de servir a todos os americanos", acrescenta.



As negociações para que se aprovasse a extensão do teto da dívida do governo foram atrapalhadas pelas divergências entre democratas e republicanos sobre a proteção de jovens imigrantes que foram levados ilegalmente aos EUA ainda pequenos.



"Nós não vamos negociar o status de imigrantes ilegais enquanto os democratas mantêm reféns nossos cidadãos legais por causa de suas demandas imprudentes", esclarece a Casa Branca.



"Esse é o comportamento de perdedores obstrucionistas, não legisladores. Quando os democratas começarem a pagar nossas forças armadas, nós nos abriremos novamente às negociações para uma reforma imigratória". "Durante essa paralisação politicamente fabricada por Schumer, o presidente e sua administração lutarão pelo povo americano e o protegerão", conclui o comunicado.