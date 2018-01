Os Estados Unidos ficaram nesta sexta-feira à beira da paralisação do governo federal após o fracasso de uma tentativa no Senado de aprovar uma extensão do orçamento por quatro semanas, em uma pesada derrota política para o presidente Donald Trump.

As negociações de última hora não surtiram efeito e a tentativa do Partido Republicano no Senado fracassou. Assim, o governo deverá paralisar vários órgãos no primeiro minuto deste sábado, exatamente um ano após a posse de Trump.