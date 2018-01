Press Release from Business Wire : The Brightline Initiative

A Brightline? Initiative, uma coalizão não comercial dedicada a ajudar as organizações a superar a ponte entre a concepção e execução de estratégias, junto com Project Management Institute (PMI) e The Boston Consulting Group estão organizando os eventos da The Economist no painel de discussão, "The Business Case for Openness: Implementing Strategy in a Drawbridge up World."(Plano de negócios para abertura: implementar uma estratégia em um mundo distanciado)

Este evento marca a estreia da Brightline em Davos. Articulada com o tema geral do Fórum Econômico Mundial, "Criar um futuro compartilhado em um mundo fraturado", a discussão abordará o modo como os líderes empresariais podem melhor adaptar e implementar estratégias para promover a abertura e a colaboração. O PMI, um membro fundador da coalizão Brightline, é particularmente apaixonado por esse tema, dado que eles se concentram em colaborar com organizações líderes mundiais para melhorar as iniciativas de infraestrutura para desenvolver e fortalecer comunidades em todo o mundo.

"Hoje, os desafios para o crescimento sustentável através da implementação da estratégia estão se tornando cada vez mais urgentes. Como uma coalizão comprometida a passar da ideia para a implementação da estratégia para obter resultados, estamos muito satisfeitos em apoiar os eventos da The Economist para levar esta discussão à frente", disse Ricardo Vargas, diretor executivo da Brightline Initiative. "Estamos entusiasmados com a perspectiva de ajudar as organizações a criar e executar estratégias para o futuro baseadas nas ideias discutidas em Davos."

"Este painel foi projetado para fornecer informações críticas sobre como os líderes estão articulando e implementando sua estratégia para abordar a abertura e colaboração", disse Mark A. Langley, presidente e diretor executivo da PMI. "Temos o prazer de apresentar uma plataforma para que esses líderes da indústria compartilhem sua experiência em uma variedade de questões profundas que afetam regularmente as organizações do setor público e privado."

O painel será apresentado por Mark A. Langley, presidente e diretor executivo da PMI, e moderado por Tamzin Booth, editor comercial da The Economist. Os panelistas confirmados trarão suas perspectivas de uma variedade de origens e indústrias. Eles incluem:

-- Jonathan Auerbach, vice-presidente executivo, diretor de estratégia e diretor de crescimento da Paypal

-- Miki Tsusaka, sócio sênior, diretor-gerente e diretor de marketing do The Boston Consulting Group

-- Hugh Johnston, vice-presidente e diretor financeiro da PepsiCo. Inc

-- Jean-Philippe Courtois, vice-presidente executivo e presidente, vendas globais, marketing e operações da Microsoft

A estratégia é uma coisa viva que se adapta. Em um mundo com constantes interrupções, uma organização precisa se envolver com seu ecossistema na concepção e implementação de sua estratégia. Uma ideia só será uma ideia sem gerenciamento de projetos até ser concretizada. É por isso que a Brightline Initiative se compromete a desenvolver uma plataforma holística de conhecimento e gestão de redes que ajuda as organizações a superar as lacunas entre o concepção e execução de estratégias para que, traga benefícios positivos para a sociedade.

Aqueles que não comparecerem ao painel em 23 de janeiro podem participar via Livestream em Eventos da The Economist do Facebook ou seguir @EconomistEvents para tweets ao vivo usando a hashtag #EconBusinessCase das 7h30 às 8h30 CET (horário da Europa Central).

Sobre a Brightline Initiative

A Brightline Initiative é uma coalizão das principais organizações globais dedicadas a ajudar executivos a interconectar a lacuna cara e improdutiva entre o projeto e o cumprimento de estratégias. A Brightline? conduz pesquisas de liderança de pensamento e promove as melhores práticas concebidas para melhorar a habilidade de uma organização em cumprir a intenção estratégica.

Sobre o Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) é a principal associação do mundo para profissionais de gerenciamento de projetos, programas e portfólios. Fundado em 1969, o PMI entrega valor para mais de três milhões de profissionais que trabalham em quase todos os países do mundo através de advocacia, colaboração, educação e pesquisa global. O PMI promove o avanço de carreiras, melhora o sucesso empresarial e amadurece a profissão de gerenciamento de projetos através de padrões reconhecidos mundialmente, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisas acadêmicas, publicações, cursos para desenvolvimento profissional e oportunidades de networking. Como parte da família PMI, ProjectManagement.com cria comunidades globais on-line que oferecem mais recursos, melhores ferramentas, redes maiores e perspectivas mais amplas. Acesse www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e Twitter @PMInstitute.

Sobre o The Boston Consulting Group

O The Boston Consulting Group (BCG) é uma empresa de consultoria de gestão global e líder mundial em estratégia de negócios. Fazemos parcerias com clientes em todos os setores e regiões do mundo para identificar as oportunidades que mais geram valor, abordar os desafios mais importantes e transformar suas empresas. Nossa abordagem personalizada combina um profundo conhecimento da dinâmica das empresas e mercados, em estreita colaboração com todos os níveis da empresa de nosso cliente. Isso garante que nossos clientes alcancem uma vantagem competitiva sustentável, criem organizações mais capazes e obtenham resultados duradouros. Fundado em 1963, o BCG é uma empresa privada, com 90 escritórios em 50 países. Para obter mais informações, acesse bcg.com.

