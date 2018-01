S&P eleva rating da Grécia de B- para B; perspectiva positiva

São Paulo, 19 - A agência de classificação de risco S&P Global elevou de B- para B o rating soberano da Grécia e manteve a nota em perspectiva positiva.



A elevação da nota ocorre dias depois de o Parlamento grego aprovar novas medidas de austeridade, que abrem espaço para que o governo consiga ter acesso a uma nova linha de financiamento dos credores internacionais. Os membros da zona do euro avaliarão a destinação da tranche nesta segunda-feira, 22.



A S&P Global destacou que a saída da Grécia do programa de resgate é um fator positivo para o ratinh do país.



Além disso, a agência de risco avalia que o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) será de 2% em 2018 e uma expansão média de 2,4% no período entre 2018 e 2021.



