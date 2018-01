Fitch eleva rating da Espanha de BBB+ para A-; perspectiva estável

São Paulo, 19 - A agência de classificação de risco Fitch elevou o rating de longo prazo e em moeda estrangeira da Espanha de BBB+ para A-. A perspectiva da nota é estável.



Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a Fitch comentou que a Espanha continua a se beneficiar de uma redução dos desequilíbrios macroeconômicos, sustentada por uma recuperação econômica forte, de base ampla. A agência espera que o crescimetno do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre tenha sido de 0,8%, apresentando uma expansão de 3,1% em todo o ano passado.



De acordo com a agência, o consumo privado espanhol é apoiado pela criação contínua do emprego e o desemprego caiu para 16,7% em novembro, após ter tido um pico de 26,3% em 2013. Além disso, a nota A- da Espanha reflete, de acordo com a Fitch, a economia diversificada do país. Sobre a Catalunha, a agência aponta que a declaração de independência aumentou o risco político, mas pondera ao dizer que o impacto econômico, até o momento, "tem sido limitado".



(Victor Rezende)