Press Release from Business Wire : King Faisal Foundation

Cinco pesquisadores e cientistas da Malásia, Jordânia, Tunísia, EUA e Reino Unido foram nomeados vencedores do Prêmio Rei Faisal 2018, já que a 40ª edição do renomado prêmio reconheceu suas destacadas contribuições para a humanidade. O Prêmio honra realizações excepcionais em cinco categorias: Serviços ao Islã, Estudos islâmicos, Língua e literatura árabe, Medicina e Ciências.

O professor Irwandi Jaswir, vice-reitor do Instituto Internacional de Pesquisa e Treinamento Halal (International Institute for Halal Research and Training, INHART) e Secretário do Conselho de Professores da Universidade Islâmica Internacional da Malásia (International Islamic University Malaysia, IIUM), foi nomeado o vencedor da categoria Serviço ao Islã por contribuições para o desenvolvimento de 'Halal Science', alimentação Halal e bens de consumo.

O professor Bashar Awad, de Hadith na Universidade Islâmica Internacional da Jordânia, foi nomeado o vencedor do Prêmio Rei Faisal deste ano para estudos islâmicos em reconhecimento ao trabalho relacionado ao tema, "Edições críticas de textos históricos e biográficos islâmicos".

O Prêmio Rei Faisal de Língua e Literatura Árabe foi concedido ao Professor Chokri Mabkhout da Universidade Manoubah, em Tunes, por seus "Estudos sobre a Autobiografia na Literatura Árabe".

O professor James P. Allison, catedrático da Vivian L. Smith do Departamento de Imunologia, EUA, foi nomeado como o vencedor do Prêmio Rei Faisal 2018 em Medicina para grandes descobertas no campo da Imunoterapia para o câncer.

O professor Sir John M. Ball, que é professor sedleiano de Filosofia Natural da Universidade de Oxford, é o vencedor do Prêmio Rei Faisal para a Ciência por contribuições notáveis no campo da Matemática. O Prof. Ball foi reconhecido por trabalhos relacionados a equações diferenciais parciais não-lineares, o cálculo das variações e os sistemas dinâmicos.

O Prêmio Rei Faisal foi criado em 1977 pela Fundação Rei Faisal (King Faisal Foundation, KFF), uma organização filantrópica fundada em 1976G/1396H pelos filhos e filhas do falecido Rei Faisal bin Abdulaziz, como homenagem a seu pai. O Prêmio foi concedido pela primeira vez em 1979G/1399H em três categorias: Prestação de serviços ao Islã, Estudos islâmicos e Língua e literatura árabe. Em 1981G/1401H, foram adicionados um prêmio em Medicina e um prêmio em Ciências. O prêmio de Medicina foi concedido no ano seguinte, 1982G/1402H, enquanto o prêmio de Ciências foi concedido em 1984G/1404H.

