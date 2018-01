Senado dos EUA se reúne às 14h para discutir elevação do teto da dívida

Washington, 19 - O Senado dos EUA vai se reunir a partir das 14h (de Brasília) para discutir o projeto de financiamento de curto prazo do governo federal.



Ontem à noite, a Câmara dos Representantes aprovou a medida, que amplia o teto de endividamento e estende o financiamento ao governo Trump até 16 de fevereiro.



Ainda é incerto, porém, como será a votação no Senado, onde democratas alegam ter votos suficientes para bloquear a medida.



Caso o projeto não seja aprovado no Senado, o governo federal sofrerá uma paralisação parcial na virada de hoje para sábado. Fontes: Associated Press/Dow Jones Newswires.