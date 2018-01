Press Release from Business Wire : AGCO

A AGCO (NYSE: AGCO), líder global em projeto, fabricação e distribuição de maquinário e soluções agrícolas, realizou hoje sua primeira Cúpula iVenture da AGCO em Berlim, Alemanha. A Cúpula é uma iniciativa conjunta da AGCO, AGCO Finance, Fuse Technologies da AGCO e Anterra Capital, um investidor de capital de risco que visa empresas dos setores alimentício e agrícola.

"As empresas recém-estabelecidas estão afetando a agricultura tradicional e atendendo a muitos dos desafios mundiais mais significativos, inclusive segurança alimentar, condições de vida dos agricultores e eficiência de recursos", disse Martin Richenhagen, presidente, diretor executivo e presidente do Conselho da AGCO. "Hoje, estamos levando o Vale do Silício para Berlim. As empresas recém-estabelecidas de tecnologia agrícola apresentarão ideias que fazem uma diferença real e defendem o progresso tecnológico e a inovação na agricultura".

A Cúpula iVenture da AGCO é destinada a inovadores e visionários que moldam ativamente o futuro da agricultura ao criarem soluções impactantes que têm o potencial de avançar a agricultura global. A finalidade do evento é fortalecer a cultura de inovação na comunidade agrícola. A Cúpula iVenture da AGCO se empenha para ajudar os inovadores a obter acesso aos líderes de opinião, parceiros e financiamento do setor para, essencialmente, ajudá-los a disponibilizar novas tecnologias ao mercado. O objetivo é reunir as pessoas certas e construir parcerias bem-sucedidas para um futuro brilhante, e contribuir para a segurança alimentar global.

Adam Anders, sócio-diretor e cofundador da Anterra Capital, explicou que "empreendedores e capitalistas de risco estão cada vez mais reconhecendo a oportunidade de longo prazo no setor agrícola e estão investindo cada vez mais em empresas recém-estabelecidas de tecnologia agrícola. Na Anterra Capital, investimos em toda a cadeia de suprimentos de alimentos em empresas orientadas para tecnologia e apoiamos essas empresas com capital, conhecimento especializado e uma rede que vai além da comunidade da agricultura tradicional e da comunidade de capital de risco tradicional. Para nós, a Cúpula iVenture da AGCO é uma plataforma exclusiva para reunir líderes de negócio dos setores agrícola e alimentício com as melhores empresas recém-estabelecidas de tecnologia agrícola e os mais fortes investidores de capital de risco interessados neste setor".

Empreendedores de tecnologia agrícola pioneiros se concentram em ideias inovadoras ao longo da cadeia de valor agrícola, abrangendo megadados, software na nuvem e robótica, bem como desenvolvimento de novas culturas, soluções de irrigação, fertilização inteligente e muitos outros. Suas tecnologias impactantes e soluções originais têm o potencial de tornar a agricultura moderna mais produtiva, eficiente e sustentável. O evento de hoje ofereceu uma plataforma para as empresas recém-estabelecidas revolucionárias de tecnologia agrícola apresentarem seus modelos de negócio.

Os participantes da Cúpula iVenture da AGCO discutiram as diversas formas como as empresas recém-estabelecidas de tecnologia agrícola e os capitalistas de risco podem trabalhar juntos para desenvolver tecnologias originais que aumentem a produtividade agrícola e criem uma segurança alimentar mais sustentável e melhor.

Palestrantes convidados incluíram o Prof. Klaus Josef Lutz (diretor executivo da BayWa AG), Bernard Krone (diretor-gerente e proprietário da Bernard Krone Holding SE & Co. KG), Adrian Percy (chefe de Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência Agrícola - uma divisão da Bayer), David Batcheller (presidente do Conselho da Appareo Systems, LLC), Berry Marttin (membro do órgão diretivo da Rabobank), Michael Horsch (fundador da HORSCH Maschinen GmbH) e o Prof. Dr. Thomas Herlitzius (presidente, Professorship for Agricultural Systems Technology [cadeira de Tecnologia de Sistemas Agrícolas], TU Dresden).

"A Cúpula iVenture da AGCO ofereceu uma excelente plataforma para as empresas recém-estabelecidas de tecnologia agrícola como a Agriconomie, Ecrorobotics, Farmobile, German Autolabs, TellusLabs, UseMyTec e Wefarm, e permitiu que elas se conectassem com especialistas e desenvolvessem novas relações para aumentarem seus empreendimentos comerciais", concluiu Richenhagen. "Na AGCO estamos sempre procurando novas ideias, e a Cúpula iVenture apresentou algumas novas tecnologias impressionantes que são certamente interessantes para nós".

Para obter outras informações, acesse http://www.agco-iventure-summit.com/home.html.

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE:AGCO) é líder mundial em projeto, fabricação e distribuição de soluções agrícolas que apoiam uma agricultura mais produtiva por meio de sua linha completa de equipamentos e serviços relacionados. Os produtos da AGCO são vendidos através de cinco principais marcas - Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e Valtra® -, apoiados pelas tecnologias de precisão e serviços de otimização agrícola Fuse®, e distribuídos mundialmente por mais de três mil revendedores e distribuidores independentes em mais de 150 países. Fundada em 1990, a sede da AGCO fica em Duluth, Geórgia, EUA. Em 2016, a AGCO informou vendas líquidas de aproximadamente US$ 7,4 bilhões. Para mais informações, acesse http://www.AGCOcorp.com. Para receber notícias da empresa, informações e eventos, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga-nos pela hashtag #AGCOIR.

